Весёлые старты: сотрудник МЧС по Коми пробежал по Сыктывкару и нарисовал на трекинге дистанцию в виде цифры 2023

Дмитрий Вертелецкий. Фото: МЧС по Коми.

МЧС по Коми запускает новый челлендж. Присоединяйтесь! Для поддержки хорошей физической формы, доброго настроения и просто дружно вместе!

Как рассказывает пресс-служба ведомства, идея весёлых стартов принадлежит сотруднику Главного управления МЧС России по Коми Дмитрию Вертелецкому.

Мужчина регулярно совершает утренние пробежки на свежем воздухе. На днях Дмитрий пробежал по улицам столицы Коми и проложил дистанцию так, что на трекинге получилась цифра наступившего 2023 года.

Всё просто!

– Дмитрий увлекается различными видами спорта. Участвует в лыжных гонках, веломарафонах, забегах на различные дистанции, – говорится в сообщении регионального МЧС.

В результате получилось так, что маршрут протянулся на более десяти участков столичных улиц, а всего мужчина пробежал чуть больше 10 километров!

– Дмитрий преодолел её за час три минуты и восемь секунд, – рассказывают в МЧС.

Сотрудники ведомства призывают жителей Коми присоединиться к челленджу. И неважно, как вы это сделаете – пробежите, проедете на велосипеде, пройдёте скандинавской ходьбой или на лыжах. Главное, чтобы дистанция показала цифру 2023!

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