Российская певица Свет-Настасья сняла клип на песню «Мама» авторов из Коми

Фото: Анастасия Шугалей

Российская певица Свет-Настасья, финалистка конкурса «Новая звезда» и участница шоу «Голос» сняла клип на песню авторов из Коми. Песню написал творческий дуэт села Зеленец. Телеканал «Юрган» пообщался с авторами.

Песня «Мама», строки которой сейчас расходятся по всей стране, написала Галина Дербенёва в 2017 году в память о своей маме. Все стихи поэтессы села Зеленец песенные, по душе они пришлись и Александру Альхимёнку, который и положил на стих музыку.

- Я прочитал стих и провёл параллели – я зимой родился, жена, дети, мама, бабушка. Они все родились зимой. Стих меня тронул. Изначально я писал минусовку на компьютере – фортепьяно, скрипка и ещё некоторые инструменты, - рассказал музыкант.

Александр показал песню певице Свет-Настасья – Анастасии Шугалей. Она так откликнулась в сердце девушки, что вскоре она обрела не только новое звучание на гуслях, но и воплотилась в клипе. Музыкальное видео было снято на Родине певицы в Алтайском крае.

- В кадр попала моя доченька Люба. Каждый человек, сыгравший свою роль, внёс свою лепту в это произведение, которое, по моему мнению, получилось удачным, тёплым, семейным, чему я очень рада. Сама смотрю и согревает душу песня, родные пейзажи и доча моя.

В стихах Галины Дербенёвой певица Анастасия заменила лишь одно слово. В оригинале: «Родилась я под звуки метели в старом доме в Вятском селе», в новом варианте – в сибирском селе. Как раз сибирскую зимнюю сказку и воплотила Свет-Настасья в своём видео.

- Получилось созвучие душ. И теперь, когда Анастасия спела эту песню, соединились три души в одну. Мы дали песне ножки, а крылышки – Анастасия, и полетела она по всей России-матушке. Мне очень радостно, - сказала Галина Дербенева.

У клипа уже более 90 тысяч просмотров, это только в социальной сети. Игра на гуслях, слова о маме, любовь к родному краю – все это находит отклик не только у жителей Коми и Алтайского края. Во многих городах России уже начали напевать строки, которые сочинила автор Зеленца.

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