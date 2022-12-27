Гармонист из Коми Владимир Трошев выпустил первый клип на русском языке «Ты – морошка»

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Любимый многими задорный гармонист из Коми Владимир Трошев выпустил клип на песню «Ты – морошка». Ранее гармонист выпускал клипы только на коми языке, «Ты – морошка» – первый клип на русском.

Музыкант продолжает придерживаться своего стиля – в костюме коми охотника, в руках гармошка – вначале в чуме, а потом в самой златоглавой. В ролике есть кадры из самого Ямало-Ненецкого автономного округа – города Тарко-Сале.

Вконтакте у нового хита уже 47845 просмотров, на YouTub – 619, в соцсети клип понравился более 1300 людям – столько лайков уже набрал шедевр артиста.

Вова Трошев со своим другом этноблогером, оператором Генрихом Немчиновым стали самыми долгожданными гостями в селах и деревнях Коми, они обколесили всю республику, пели коми русские песни. Их творчество завоевало признание и у старшего, и у младшего поколения. Молодой гармонист Владимир Трошев стал героем телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», которая была посвящена любимым русским песням.

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