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Общество27 декабря 2022 9:20

Гармонист из Коми Владимир Трошев выпустил первый клип на русском языке «Ты – морошка»

Новый русскоязычный клип Владимира Трошева из Коми меньше чем за сутки набрал почти 50 тысяч просмотров
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
скрин видео

скрин видео

Любимый многими задорный гармонист из Коми Владимир Трошев выпустил клип на песню «Ты – морошка». Ранее гармонист выпускал клипы только на коми языке, «Ты – морошка» – первый клип на русском.

Музыкант продолжает придерживаться своего стиля – в костюме коми охотника, в руках гармошка – вначале в чуме, а потом в самой златоглавой. В ролике есть кадры из самого Ямало-Ненецкого автономного округа – города Тарко-Сале.

Вконтакте у нового хита уже 47845 просмотров, на YouTub – 619, в соцсети клип понравился более 1300 людям – столько лайков уже набрал шедевр артиста.

Вова Трошев со своим другом этноблогером, оператором Генрихом Немчиновым стали самыми долгожданными гостями в селах и деревнях Коми, они обколесили всю республику, пели коми русские песни. Их творчество завоевало признание и у старшего, и у младшего поколения. Молодой гармонист Владимир Трошев стал героем телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», которая была посвящена любимым русским песням.

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