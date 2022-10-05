«Сказала, что любит нас»: стала известна просьба пропавшей в Ухте 14-летней Анастасии Поздеевой

Фото из личного архива семьи Поздеевых

В Ухте разворачиваются поиски 14-летней Анастасии, которая исчезла по пути в лицей, в котором учится, сегодня, 5 октября.

- Девочка вышла из дома в 8:00 со своим младшим 9-летним братом, она попрощалась с ним, но добавила, чтобы передал мне, семье, что она очень нас любит. Потом мне позвонили с её места учёбы около 9:00 и сказали, что она не подошла. Телефон также был оставлен дома, со всех соцсетей она вышла, что навело нас на мысли, что она готовилась к этому заранее, - сказала её мама Екатерина редакции «Комсомольской правды – Коми».

Настя по характеру ничем не отличается от сверстников, из близкого окружения – есть лучшая подружка и двоюродная сестра. Предпосылок к уходу из дома не было, говорит мама. Подросток, к тому же, никогда не попадала в поле зрение правоохранителей, на учете не состояла. Женщина очень переживает за дочку и сейчас работает с правоохранителями, отправили сообщение поисковому отряду «ЛизаАлерт». К поиску подключились неравнодушные люди, обходят местность.

Приметы разыскиваемой: рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, темного цвета, глаза карие, имеется родинка на подбородке.

Была одета: черная шапка, черная куртка, черные брюки, черные зимние ботинки с красной полосой сбоку, белая блузка с белым галстуком, на левой руке светло-розовый браслет. При себе имела рюкзак зеленого цвета с салатовыми пятнами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Поздеевой Анастасии Сергеевны, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по городу Ухте: 8(821) 673-90-02 либо 02, 112.

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