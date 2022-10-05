МВД Коми подключилось к поискам пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой

Фото предоставлено «КП-Коми» пресс-службой МВД

В Ухте пропала 14-летняя Анастасия Поздеева. Как сообщили в пресс-службе МВД корреспонденту «КП-Коми», школьница исчезла по пути в лицей, в котором учится. В восемь утра 5 октября подросток сказал матери, что уходит на занятия, однако на них так Настя и не появилась.

Девочка также не взяла с собой телефон, а ее подруги не знают, где та может быть. Сейчас полиция, волонтеры и родственники активно ищут ребенка.

- С сообщением о пропаже девочки в дежурную часть полиции обратились родители несовершеннолетней. Утром 5 октября школьница ушла на учебу, но на занятиях в образовательной организации не появилась. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, - рассказали «КП-Коми» в министерстве.

Приметы разыскиваемой: рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, темного цвета, глаза карие, имеется родинка на подбородке.

Была одета: черная шапка, черная куртка, черные брюки, черные зимние ботинки с красной полосой сбоку, белая блузка с белым галстуком, на левой руке светло-розовый браслет. При себе имела рюкзак зеленого цвета с салатовыми пятнами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Поздеевой Анастасии Сергеевны, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по городу Ухте: 8(821) 673-90-02 либо 02, 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшая 14-летняя школьница из Ухты ушла из дома без телефона (подробности)