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Общество5 октября 2022 11:45

Стали известны новые подробности исчезновения 14-летней школьницы из Ухты

Пропавшая 14-летняя школьница из Ухты ушла из дома без телефона
Источник:kp.ru
Фото: ухтинская программа «День»

Фото: ухтинская программа «День»

В Ухте с раннего утра ведутся поиски пропавшей 14-летней Анастасии. Девочка ушла из дома, сказав маме, что идёт на занятия в лицей, однако в школе так и не появилась. Телефон девочка оставила дома, связаться с ней не представляется возможным.

Как сообщили «КП-Коми» в пресс-службе МВД, об исчезновения дочери родители узнали от директора образовательного учреждения, который позвонил им сказать, что Анастасии нет на занятиях. Сразу же после этого начались активные поиски юной ухтинки.

Отмечается, что Анастасия в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете не состояла.

— Подросток пропала утром, 5 октября. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, — добавили в МВД.

Анастасия была одета в черную одежду, с собой взяла рюкзак цвета хаки. Рост около 170 см. Любую информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать по телефону 8-904-228-22-29.

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