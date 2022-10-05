В Коми по пути в школу пропала 14-летняя девочка

Фото: ухтинская программа «День»

В Ухте пропала 14-летняя Анастасия. О поисках девочки сообщили ее близкие в социальных сетях. По их словам, подросток ушла из дома в школу, но так там и не появилась.

Родные Анастасии попытались самостоятельно найти ее: обзвонили всех подруг, расспросили одноклассников, однако след девочки исчез. С близкими школьница так же не выходит на связь, не берет телефон и не отвечает на сообщения.

— Подняли уже всех, кого можно. Пожалуйста, помогите, — обращаются к неравнодушным горожанам близкие девочки.

Анастасия была одета в черную одежду, с собой взяла рюкзак цвета хаки. Рост около 170 см. Любую информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать по телефону 8-904-228-22-29.

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