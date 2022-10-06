В Коми снижается показатель суточного прироста зараженных COVID-19

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В Коми число зараженных коронавирусом за сутки практически такое же, как и количество выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Согласно последним цифрам, в республике официально было подтверждено ещё 187 случаев заболевания, всего — 186 562. Показатель выздоровления за сутки вырос на 179 человек. Болезнь побороли 180 089 жителей Коми за все время пандемии.

Скончался от осложнений, вызванных ковидом, 3 221 пациент. Показатель детальности остался неизменным.

Госпитализация потребовалась ещё 31 заражённому. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара.

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