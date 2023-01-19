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Здоровье19 января 2023 8:07

В Коми продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За минувшие три недели зафиксирован максимальный суточный прирост зараженных
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми обновлены основные показатели, отражающие эпидобстановку с коронавирусом. Согласно последним данным, в республике официально подтверждено 192 778 случаев заболевания COVID-19, 26 из которых были диагностированы за минувшие сутки.

Показатель выздоровления составляет на 19 января 189 232 человека, что на 10 больше, чем было 24 часами ранее. Госпитализация потребовалась еще одному заражённому.

Смертью закончились 3 254 факта инфицирования. Новых летальных исходов за сутки зафиксировано не было.

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