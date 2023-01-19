В Коми продолжает расти заболеваемость коронавирусом

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В Коми обновлены основные показатели, отражающие эпидобстановку с коронавирусом. Согласно последним данным, в республике официально подтверждено 192 778 случаев заболевания COVID-19, 26 из которых были диагностированы за минувшие сутки.

Показатель выздоровления составляет на 19 января 189 232 человека, что на 10 больше, чем было 24 часами ранее. Госпитализация потребовалась еще одному заражённому.

Смертью закончились 3 254 факта инфицирования. Новых летальных исходов за сутки зафиксировано не было.

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