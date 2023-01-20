В Коми 26 человек побороли COVID-19 за минувшие сутки

Фото: архив "КП"

В Коми еще 27 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в республике диагностировано 192 805 случаев заболевания.

Показатель выздоровления вырос за последние 24 часа на 26 человек. Всего вирус побороли 189 258 пациентов.

Смертью закончились 3 254 факта заражения. Показатель летальности не обновлялся с 26 декабря. В стационары попали еще четыре человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГИБДД Коми обратились с предупреждением к жителям республики

В Коми из-за сильных снегопадов пообещали сложную обстановку на дорогах (подробности)