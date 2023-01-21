«Весь мир перевернулся»: в Коми скорбят по трагически погибшей 23-летней матери двоих детей

Авария произошла в районе поселка Кожва Печорского района

В Коми вспоминают ужасную аварию, унесшую жизнь 23-летней Надежды из Печоры. Мать двоих детей умерла от тяжелых травм на больничной койке. Ее маленькие сын и дочь из-за роковой ошибки остались без родного человека.

Трагедия произошла 14 января 2021 года. Тогда Надежда вместе с детьми и еще двумя молодыми людьми ехала в салоне отечественной легковушки, когда в них врезался Нефаз. Весь удар пришелся на сторону девушки, которая получила травмы головы. Спустя пять дней она умерла на больничной койке.

— 19 января было два года, как нет Нади. Эта авария весь мир перевернула. Мы тебя любим и помним всегда, — написали близкие в социальных сетях.

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