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Здоровье21 января 2023 9:35

Суточный показатель заражения ковидом в Коми продолжает расти

За сутки диагностировано почти 30 новых случаев забоелвания
Источник:kp.ru
Фото: Макеев Иван

Фото: Макеев Иван

В Коми сохраняется стабильная эпидобстановка, связанная с коронавирусом, несмотря на рост зараженных. За сутки было диагностировано всего 29 случаев заболевания ковидом. За все время было отмечено 192 834 факта инфицирования.

Выздороветь удалось 189 296, что на 38 больше, чем было сутками ранее. В то же время на больничные койки попали восемь человек.

Жертвами вируса официально признаны 3 254 жителя Коми. Показатель смертности остаётся неизменным с прошлого года.

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