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Общество22 января 2023 12:20

В Коми на неделе ожидают усиление морозов из-за антициклона из Казахстана

Синоптики рассказали о погоде на эту неделю.
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на неделю, с 23 по 27 января. По предоставленным данным, в регионе резко усилятся морозы. Виной тому, отмечают метеорологи, станет антициклон из Казахстана.

Осадки на большей части территории не обещают. Ночью температура воздуха упадет до о -8...-13С, днем – -4..-9С. На крайнем юге и юго-востоке пообещали понижение до -20С.

В середине недели в республику также придет циклон с запада, который принесет с собой метели, усиление ветра и повышение температуры до 0...-3С.

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