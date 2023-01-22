В Коми на неделе ожидают усиление морозов из-за антициклона из Казахстана

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на неделю, с 23 по 27 января. По предоставленным данным, в регионе резко усилятся морозы. Виной тому, отмечают метеорологи, станет антициклон из Казахстана.

Осадки на большей части территории не обещают. Ночью температура воздуха упадет до о -8...-13С, днем – -4..-9С. На крайнем юге и юго-востоке пообещали понижение до -20С.

В середине недели в республику также придет циклон с запада, который принесет с собой метели, усиление ветра и повышение температуры до 0...-3С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали сильный ветер и гололед (подробнее)