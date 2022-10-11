«Я заглянул в каждый уголок Коми»: уроженец Грузии рассказал, как волею судеб оказался на Севере

В Грузинском национально-культурном обществе всегда рады гостям. Фото: из личного архива героя публикации

Ухтинец Николай Самунашвили, руководитель грузинского национально-культурного общества «Сакартвело», уже 47 лет живёт на Севере, который по праву стал ему родным домом. Домом, где он встретил любовь всей своей жизни, местом, где сама судьба подарила ему прекрасных детей и внуков.

Помнит как сегодня

Кахетия –край в восточной части Грузии, где растёт особенный, очень и очень сладкий сорт винограда – мцване, даже в соседней деревне вкус отличается. Именно тут в уважаемой всеми семье Самунашвили родился Николай. Его мама Елена Николаевна – учитель начальных классов, отец Василий Михайлович работал лесничим. Дети – трудолюбивые три мальчика и девочка с прекрасным спортивным потенциалом.

Ирина и Василий Самунашвили с младшими детьми-близнецами. Фото: из личного архива героя публикации

После окончания школы Николай отправился служить в армию, попал в Казахстан. После хотел поступить в педагогический университет в Тбилиси, но конкурс был очень серьёзный –парень не прошёл по баллам. А после службы планы Николай строил глобальные – хотел отучиться на инженера.

–Сразу после службы в родном селе я встретился с друзьями Роин и Важа Матиашвили, они приехали из Коми в отпуск, очень расхваливали северный край, звали меня с собой. Я загорелся. Родителям сообщил сразу, что еду учиться на Север. Мама отреагировала болезненно, спрятала мой паспорт, мне пришлось идти в поселковый совет за новым документом – там на тетрадный листок наклеили моё фото и подписали, что это правда я. В результате я поступил в Ухтинский институт на вечернее отделение, – вспоминает Николай Васильевич.

Даже дату приезда на вторую родину наш герой помнит как сегодня. 28 июля 1975 года в 13:05 Николай ступил на Коми землю и поступил на отделение машинного оборудования Нефтегазовой промышленности. Отец новоиспечённого студента по этому случаю устроил праздник. «Я трудился изо всех сил и параллельно с учёбой работал в организации «КомиНефть» методистом по спортивной гимнастике»: рассказывает наш герой.

В Грузинском национально-культурном обществе всегда рады гостям. Фото: из личного архива героя публикации

Вот и судьба

Окончилась учёба, а Николай, молодой и целеустремлённый руководитель комсомольской молодёжной бригады, сел на самосвал ТЕТРА-715 и отправился в первую командировку до Усинска – прокладывать дорогу до вахтового посёлка Харьяга.

– Я объездил всю республику, знаю почти каждый её уголок и помню всех добрых людей, повстречавшихся на моём пути, вот только в Инте не был ни разу! Но даже усердно работая, мы с бригадой не забывали про спорт – за всё время выиграли на Социалистических соревнованиях 17 машин. В СССР очень поощрялась досуговая деятельность. Ясам лично сменял машины очень часто! – улыбается собеседник.

Однажды Николая пригласили в ресторан, где он познакомился с очаровательной Наталией, взаимная симпатия и интерес у молодых людей вспыхнули сразу. Пара начала встречаться и спустя всего семь месяцев сыграла свадьбу. Наталья с удовольствием окунулась в грузинские традиции и культуру– национальные блюда готовит так вкусно, что, по мнению Николая, и не каждая грузинка сможет так сделать.

Ах, эта свадьба! Фото: из личного архива героя публикации

За романтикой – на Ямал

Кстати, Николаю случалось уезжать из Коми на пару лет. Нет, он не возвращался в солнечную Грузию, он ездил в командировку на Ямал.

– Мне пообещали выдать бесплатную квартиру, если я поработаю на полуострове. Конечно, я согласился! Без приключений не обошлось, однажды нас та-а-ак замело, что мы пару дней сидели и ждали помощи, спасла банка солёных помидоров и медицинский спирт, который выдавали нам для техники. А ещё мы подъезжали к ледоколу на максимально близкое расстояние, привозили к нему всё необходимое, это было очень опасно для нас, но крайне важно для работы экипажа,– рассказывает Николай Самунашвили.

Было и много забавного во время командировок на Ямале. Однажды вахтовики сидели после работы в бытовке. Глядь, на улице некто бежит в их сторону – не то зверь, не то человек.

– И только когда приблизился он, мы поняли, что это коренной житель – ненец, просто он был в малице. От еды он отказался, только сигарету принял. Мы позже прознали, что в чуме – матриархат, без согласия супруги глава семьи трапезничать на стороне не будет. Мы часто менялись с местными: им продукты, а они нам – рыбу и пушнину, – вспоминает руководитель грузинской НКА в Ухте.

Культура народа – сокровище

Внуки Николая Самунашвили очень любят культуру Грузии - своей второй Родины. Фото: из личного архива героя публикации

Супруги Самунашвили счастливо живут в браке уже больше 40 лет, у них двое детей Арсэн и Ирина, три внука Николай, Василий и Платон и внучка Елизавета, и все бесконечно уважают Родину главы семьи, чтут традиции и родной язык. А ещё у семьи много-много друзей – грузины Коми часто собираются вместе, больше 150 человек могут прийти на праздник, все друг друга поддерживают и всегда находятся рядом в трудную минуту.

Грузины любят собираться со всеми друзьями, украшая долгое застолье хорошим вином и душевными разговорами. Фото: из личного архива героя публикации

Старший внук Николай заканчивает Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, он уже работает в больнице медбратом, им гордится вся семья, ведь со школы он проявлял себя только с лучшей стороны. Он закончил школу с двумя медалями - за отличную учёбу и за достижения в олимпиадах и конкурсах.

Кстати, классная руководительница Николая– 91-летняя Элене Гиоргиевна Хвтисавришвили. Она до сих пор в очень хороших отношениях со своим учеником и членами его большой семьи, они встречаются, рады общению, передают друг другу подарки.

На даче у Самунашвили – целый музей грузинской культуры, многие предметы до сих пор востребованы в быту. Есть реликвии, которым 300-400 лет. Например, мужской костюм Чоха, отличающийся тем, что состоит из 12 элементов, расписные оружия, книги, предметы кухонной утвари. Только винному кувшину на две тысячи литров – квеври, уже 400 лет!

– Но я не только рассказываю о Грузии, я призываю школьников Коми изучать коми язык. Это так важно, чтобы в республике жил и процветал национальный язык. В нашей многонациональной Ухте 23 автономии, и со всеми представителями народов мы дружим, посещаем мероприятия друг друга, собираемся вместе. Культура каждого народа – это сокровище, которое нужно беречь, –уверен Николай Васильевич.

Красивые лебёдушки на концерте национально-культурной автономии «Руставели» в Ухте. Фото: Евгений Грох

Наша справка

Национально-культурная автономия «Сакартвело» появилась в Ухте в 2007 году. Главная цель создания – сохранение традиций, обычаев грузинского народа, развитие национальной культуры, участие в общественно-значимых мероприятиях республики. Возглавил её Николай Самунашвили. В мае 2009 года была создана вторая автономия – КРОО «Грузинское национально-культурное общество «Сакартвело», которым по сей день руководит герой нашей истории.

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