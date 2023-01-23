Эксперт рассказал, как застраховать себя от проблем с карьерой с помощью английского

Фото из личного архива Екатерины Шевченко

В последнее время кажется, что учить английский становится бессмысленно. Но факты говорят обратное. По данным исследования онлайн-школы Skyeng, 30% изучающих английский делают это, чтобы сменить работу или повысить свой доход. При этом знание английского повышает зарплату в среднем на 15%. Почему знание английского не теряет актуальности для карьеры и какие проблемы оно поможет решить прямо сейчас рассказала Екатерина Шевченко, HR BP онлайн-школы английского языка Skyeng.

Почему сейчас важно знание английского языка

По официальным данным реальные заработные платы россиян снижаются, например, в сентябре 2022 года спад составил 1,4% в годовом выражении.

Знание английского языка повернет статистику в вашу пользу и поможет найти хорошую работу. Только в России число вакансий с требованием владения английским языком каждый год растет в среднем на 22%. Причем кандидаты, владеющие английским, могут зарабатывать в среднем на 20-40 тыс. рублей больше, чем соискатели без такого навыка.

«Если вам не хватает мотивации начать учить язык, попробуйте провести сравнительный анализ вакансий в вашей специализации и сравнить зарплаты. Денежная мотивация ничем не хуже любой другой» — советует Екатерина.

Возможности, которые открывает английский язык в России

1. Искать новую информацию

Даже если английский язык не нужен на работе прямо сейчас, он все еще может быть вам полезен. Особенно если нужно узнать что-то новое или найти решение для задачи, с которой никто еще не сталкивался. Только сравните: в интернете всего 2,5% информации на русском языке и 25% — на английском. Англоязычные источники точно помогут вам найти ответы на многие вопросы. Особенно это актуально для digital, IT-сферы и финансов.

2. Повысить квалификацию

Учить английский можно на языковых курсах, с репетиторами или самостоятельно, а можно — изучая интересную вам тему. Но, если вы хотите пойти на онлайн-занятия по кулинарии на английском, вам уже понадобится определенный уровень английского, как минимум, Pre-Intermediate. Но таким образом вы одновременно будете развиваться в двух направлениях. И даже если английский вам нравится намного меньше готовки, он покажется вам не таким страшным, когда на нем будут рассказывать про разные виды глазури. Неочевидный плюс такого подхода: вы точно будете в курсе всех трендов и сможете применить их в работе на несколько месяцев раньше, чем коллеги, которые не дошли до изучения английского.

3. Играть важную роль в компании

Со знанием английского вы можете проявить инициативу и донести до начальства, что готовы общаться с иностранными партнерами и даже работать над международными проектами. Отличное подспорье для карьерного роста и красивая строчка для вашего резюме. Начать учить английский просто вместе со Skyeng. Бесплатный telegram-курс отличная возможность заговорить на английском.

4. Создать свой бизнес

Если вы решите, что пора открывать свое дело, знание английского вам очень пригодится. Так, вы можете изучить не только русскоязычную информацию по ведению бизнеса, но и огромное количество книг, подкастов, курсов, видеороликов на английском языке. Английский также поможет мыслить глобально и строить далеко идущие планы для своего бизнеса где захотите.

«Знание английского — это «подушка безопасности», которая поможет удержаться на плаву во время любого кризиса» — заключила Екатерина.

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