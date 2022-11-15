Никогда не поздно! Почему учить английский взрослым гораздо легче, чем детям

Фото: архив КП.

«Всему свое время! Учить английский нужно было в детстве, а сейчас уже мозги совсем не те». Подобные мысли останавливают многих взрослых от изучения языка. Безусловно, с возрастом сложнее найти время на обучение, голова занята миллионами мыслей, и новую информацию схватываешь медленнее, чем в беззаботном детстве. Но и преимуществ у взрослых много! Марина Евстратова, руководитель тренерского центра онлайн-школы английского языка Skyeng уверена, английскому точно стоит дать еще один шанс.

«Изучение языка — это дисциплина. Взрослые гораздо лучше справляются с самоконтролем, монотонными задачами и мотивацией».

Знание английского дает больше возможностей. Фото: архив КП.

Попробуйте заставить ребенка хотя бы полчаса усидеть на одном месте за занятием, которое ему не очень интересно. Например, за разбором ежемесячных коммунальных счетов. Нереальная задача! А вот взрослый с ней справится отлично, потому что понимает, что без дисциплины в этом занятии в его доме не будет горячей воды и света. Так же и с изучением языка.

— С возрастом легче мотивировать себя долгосрочным результатом — новыми возможностями, которые открывает английский, или конкретной целью — начать свободно общаться с иностранцами. Такая мотивация помогает собраться и сесть может и не за самое увлекательное, но точно полезное занятие, — рассказывает Марина.

Марина Евстратова.

И хотя взрослым гораздо легче справляться с трудностями, не забывайте, что изучение языка не обязательно должно быть скучным. Например, на интерактивной платформе Skyeng даже для взрослых упражнения — интересные и вовлекающие.

Взрослые понимают, как им лучше учиться

К 25 годам у человека формируется уже большой опыт обучения: университет или колледж, конференции и семинары, онлайн-курсы и даже чтение книг. Вы точно знаете, какие методы для вас работают эффективно, а какие — не подходят совсем. Например, вы знаете, что вам проще учиться с кем-то — с учителем или единомышленниками, поэтому вы даже не будете пробовать осилить английский самостоятельно и сразу запишитесь на индивидуальные уроки или в группу изучения языка.

Взрослые сами управляют своим обучением, поэтому вам не придется ждать звонка и перемены на обед. Вы сами выбираете, когда учиться, а когда отдохнуть, и такая свобода придает мотивации.

А еще взрослым не приходится тратить время на освоение базовых навыков — чтения, письма, структурирование информации, запоминание. Вы уже все это делали раньше, и теперь можете сразу переходить к практике.

Взрослым есть на что опереться — на свой родной язык и на жизненный опыт

Чем старше мы становимся, тем больше слов мы изучаем в своем родном языке. К 30 годам мы знаем около 70 тысячи слов, и это в два раза больше, чем знает подросток. Детям часто приходится объяснять значение новых английских слов еще и в русском, а взрослым помогает их богатая копилка словарного запаса.

— Помимо слов, в копилке взрослых лежит еще и богатый жизненный опыт. Вам будет легко поддержать разговор практически на любую тему: от путешествий до самых популярных теорий заговора. Скорее всего, у вас уже есть какое-то мнение о многих событиях, вы что-то читали, смотрели или слышали, и попадали во множество разных ситуаций. Взрослым проще рассказывать о себе, поддерживать диалог, вспоминать истории из жизни, — рассказывает Марина Евстратова.

Эксперты уверены: взрослым выучить иностранный язык гораздо легче, чем детям. Фото: архив КП.

Когда учитель преподает английский по коммуникативной методике, вы вместе с ним разыгрываете разные жизненные ситуации: выбор нужного размера в супермаркете, покупку лекарств в аптеке, бронь отеля. Вы наверняка бывали в таких ситуациях и представляете себе сценарий: я скажу вот это, а мне ответят вот так. Включаются образы и эмоции — а они очень помогают запоминать слова и грамматику.

Верните бесстрашной детскости!

Однако у преимущества жизненного опыта есть подвох — негативные установки. Может быть когда-то в прошлом у вас были неудачи в английском — не получилось поговорить с иностранцем или что-то понять в сериале без дубляжа. А может быть кто-то вбил вам в голову, что у вас нет способностей к языкам. Дети не боятся пробовать и ошибиться, поэтому у них так быстро идет прогресс. Верните немного бесстрашной детскости в изучение английского, и у вас все получится!

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