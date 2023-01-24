«Сыктывкар – город ужасов»: автор и иллюстратор из Коми создал цикл мистических комиксов про столицу республики

Чёрно-белые картинки наводят на читателя жути, а сверхъестественные явления прибавляют адреналина. Фото: из личного архива героя публикации

В Сыктывкаре вышло новое мистическое издание Виктора Лемешко под названием «Сыктывкар – город ужасов». И это не просто страшилки на ночь, а истории в комиксах с эффектом полного погружения в атмосферу ужасов. Чёрно-белые картинки наводят на читателя жути, а сверхъестественные явления прибавляют адреналина. Испугались? Мы – да! Особенно учитывая, что место действия – наш любимый город в Коми.

Превращаются в кошмары

На создание сборника комиксов Виктора Лемешко вдохновила сама столица Коми. Впрочем, как и всегда. До комиксов он выпускал серию открыток «Прогулки по Сыктывкару», их можно приобрести любому желающему.

Виктор Лемешко. Фото: Анастасии Масловой

– Я сделал Сыктывкар местом действия комиксов в жанре ужасов. И жизнь в столице Коми действительно вдохновляет меня на сюжеты. К тому же, я считаю, что использование реальных мест добавляет убедительности историям, – считает горожанин.

В новый сборник вошли три истории «Маршрут №118», «Выключено» и «Снежок», где в будничную жизнь вклинивается нечто паранормальное. Рассказ «Выключено» уже получил оценку в первом московском международном фестивале комиксов «КомМиссия». Комикс попал в лонг-лист, состоящий из ста работ, в номинации «Лучший короткий комикс» в категории «Любители».

Автор комиксов Виктор ещё в детстве любил кисти-краски, карандаши-ластики. Учился рисовать в художественной школе Эжвы, потом поступил на факультет искусств СГУ им. Питирима Сорокина. Комиксы смогли объединить любовь героя к художеству и сочинению, и он захотел начать развивать оба направления одновременно. Вдохновившись творчеством Говарда Лавкрафта, Виктор стал писать рассказы в том же стиле, но опираясь на свой жизненный опыт и личные ориентиры.

Фото: из личного архива героя публикации

– Я не могу сказать, что видел призраков или прочую нечисть. Но какие-то события из жизни, переживания и тревоги точно легли в основу историй. Просто в комиксах они мутируют и превращаются в кошмары, – рассказал автор.

«Некое зло»

История, над которой трудился Виктор дольше всего, – «Маршрут №118», её он создавал около полугода с перерывами. И, отсыл идёт, скорее, к знакомому многим маршруту №18, курсирующий до Эжвы и обратно. Мы верим, что даже в обычном можно найти таинственное и необычное, поэтому очень интересно узнать, на какие ощущения наводит нашего земляка привычный многим сыктывкарский маршрут.

Пробуждается «нечто». Фото: из личного архива героя публикации

«Выключено» – история про то, как парень проверяет, выключены ли его бытовые приборы и краны с водой перед уходом. Возвратившись на кухню, чтобы в очередной раз напоследок убедиться, всё ли и вправду выключено, он встречается с неким злом, ужасом.

«Снежок» повествует о том, чем может окончиться детская шалость и нелепая случайность. Снежный комок, который попал в окно жилого многоквартирного дома, пробуждает «нечто». Конец, конечно, впечатляет. Все три истории гармонично уместились под одной обложкой.

Мы желаем успехов молодому автору и пусть число читателей только растёт!

Кстати

Сборник «Сыктывкар – город ужасов» готовился с середины 2021 года до конца 2022 года, комиксы опубликованы в группе автора – vk.com/veniamin_navin.

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