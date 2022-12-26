«Дзоля принс»: шедевр мировой литературы «Маленький принц» можно купить в переводе на коми язык

«Дзоля принс». Фото: Нина ЮШКОВА

Шедевр мировой литературы – произведение «Маленький принц» французского классика Антуана де Сент-Экзюпери теперь смогут прочитать на коми языке. Книга уже имеется в продаже в Сыктывкаре, она издана под названием «Дзоля принс», над текстом книги несколько лет работали научные сотрудники института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. Тиражирование книги состоялось благодаря переводчику Евгению Цыпанову, он выпустил 100 экземпляров за личные средства.

Институт сообщил, что перевод книги могут использовать для прочтения детям преподаватели языка в школах, «Дзоля принс» может стать основой сюжетов для радио и телевидения, спектакля на сцене Нацмуздрамтеатра Коми.

В прошлом году книга «Маленький принц» уже была переведена на наш национальный язык Ольгой Баженовой, книга «Ичотiк принц» тиражом 30 экземпляров, права на издание принадлежали немецкому издательству «Edition Tintenfass» , для дополнительного выпуска нужно выкупать права ценой 250 евро. Сейчас этой книги в переводе Ольги Баженовой на коми языке нет в продаже.

Автор сказки «Маленький принц» французский летчик и аристократ, написал произведение в Нью-Йорке 80 лет назад - в декабре 1942 года. Книгу издали более 140 миллионов экземпляров по всему миру, она переведена на языки разных народов.

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