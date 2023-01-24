«Ценой своей жизни спас хозяина»: в конкурсе «Лохматый Оскар» участвует пес-талисман Сармат из Коми

Фото: сайт конкурса «Мой ласковый и нежный зверь»

На сайте «Мой ласковый и нежный зверь» стартовало интернет-голосование. Теперь можно выбрать полюбившегося героя в трёх номинациях. Голосование продлится до 16 февраля 2023.

Из Коми претендентом в конкурсе «Лохматого Оскара» (именно так называют премию в народе) стал пёс-талисман Сармат, который проявил воинские качества. При боевых действиях не боялся шума, чётко выполнял команды и даже обнаружил мину, хотя не был этому обучен. 7 сентября талисман из Коми ценой своей жизни спас хозяина под Изюмом, был похоронен с воинскими почестями.

Вы можете проголосовать за Сармата, пройдя на сайт конкурса по ссылке https://dobrovserdce.ru/.

Премия «Мой ласковый и нужный зверь» выдаётся животным, которые отличились своей хорошестью и помогли человеку, о поступках которых в прошлом году писали в СМИ и в Интернете. Ещё на премию «В ответе за тех» - номинируются люди, группы и волонтёры, которые спасают животных, отличились в вопросах защиты животных.

Напомним, что в 2022 году номинантом премии стал песель Серебристый, благодаря которому спасли утопающую в ледяной воде женщину, он занял второе место в калининградском конкурсе «Лохматый Оскар- 2021».

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