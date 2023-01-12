Руками из болота, ногами на стаю, лопатой по башке: как жители Коми заботились о братьях наших меньших в 2022-м

Иногда они очень беззащитные бывают. Фото: Екатерина САВЕНКО

Собаки и кошки, коровы и олени, всевозможные птахи – живность Республики Коми не раз попадала в беду в минувшем 2022 году. К счастью, рядом всегда оказывались хорошие люди, добрые сердца которых помогали спасти братьев наших меньших. «КП-Коми» собрала для вас самые интересные истории с хэппи-эндом, хотя на самом деле их десятки десятков. Готовьте платочки, друзья.

Волк – не товарищ!

Начало прошлого года выдалось непростым – по Коми разгуливали наглые волки, пугали людей и кошмарили цепных собак. В середине января отважная жительница посёлка Весёлый Кут спасла своего питомца от неминуемой гибели. Женщина увидела приближающегося ко двору хищника в окно. Не мешкая, она выбежала на улицу и… ка-а-ак долбанёт волка по голове лопатой! У серого аж искры из глаз посыпались. После такого горячего приёма волка и след простыл.

Волк-таки своего добился, но какой ценой!

Правда, на следующий день мстительный волчара вернулся и утащил собаку соседей, обойдя дом бесстрашной женщины стороной.

Из ледяного плена

В Ижме в начале февраля чуть не погиб в мучениях олень. Корабль тундры провалился в ледяное болото под снег, все его попытки выбраться из заточения были тщетны. Но удача была рядом, оленя заметили местные жители, которые и развернули спасательную операцию. Сельчане стали расчищать снег вокруг зверя лопатой, затем привязали красавца за торс, чтобы его не унесло течением, и вытащили за рога. Спасённый зверь тотчас же помчал ко второму оленю, который наблюдал за ситуацией со стороны.

После спасения друзья-олени воссоединились. Скрин видео.

Кстати, в начале июня вахтовики спасли в тундре оленёнка, который почему-то остался один. Малыша передали в надёжные руки оленеводов.

Подстрелили из-за угла

В Вуктыле в феврале дворовой пёс был безжалостно ранен неизвестным. Выяснилось, что в несчастное животное стреляли из ружья. Неравнодушные горожане незамедлительно вызвались на помощь любимцу местной детворы – поначалу пытались оказать помощь самостоятельно, но состояние ухудшалось, животное повезли к ветеринару.

Бедную собаку подстрелили из-за угла.

Доктору пришлось повозиться, серьёзная операция продлилась аж три часа. Из ран несчастного пса извлекли с дюжину элементов дроби. Животное передали для восстановления и дальнейшего лечения на передержку.

Нашлась родная семья

В феврале печорские волшебницы-волонтёры группы «Три лапы» буквально вытащили уличного пса из того света. Бедолагу обнаружили погибавшим в луже собственной крови. Его лёгкое вылезало наружу и со свистом выпускало воздух из раны. Визуальный осмотр показал, что, скорее всего, это механическое повреждение, которое щенок нанёс себе сам, возможно, пробегая в каком-то узком пространстве. Ветеринар Галина Александровна зашивала пса на выдохе.

Космос пережил многое. Но главное - вернулся в свою семью.

К счастью, вскоре у животного нашлась его семья. Благодаря соцсетям выяснилось, что Космоса уже давно ищут его хозяева. Пёс убежал однажды, сорвавшись с поводка, когда с ним гулял 10-летний ребёнок.

Чуть не околел!

Бедного замерзающего клеста нашли зимой умирающим слетком на лесной лыжне. Добрые люди его приютили и отогрели. Птица оживилась и начала принимать пищу – зерносмесь для мелких попугаев. Вскоре к новому питомцу прикипела вся приютившая его семья – клест забавно купался в раковине, приятно щебетал, как птичка певчая. Но надо было возвращаться на свободу!

Серьезной птице сейчас ничего не угрожает.

В апреле волонтёры группы помощи диким птицам «Голубое небо» стали готовить птицу к «мягкому выпуску». Клеста поселили в вольер, где уже жила взрослая птица, не воспринимающая людей. Когда найдёныш окреп и был готов к естественной среде обитания, его выпустили вместе с опытным собратом.

Песня Семён Семёныча

Водитель мусоровоза Сергей Максимчук, возвращаясь июньским вечером из Нижнего Одеса, встретил на пути подстреленного лебедя. Пожалев птицу, он на машине довёз её до ближайшего населённого пункта. Специалисты определили, что это лебедь-шипун. Выхаживать птицу на своей даче вызвалась одна из сотрудниц компании «Региональный оператор Севера».

Семён Семё-ё-ёныч! Нам будет тебя не хватать.

Оказалось, что крылья величественной птицы были не повреждены и у Семён Семёныча, именно так назвали лебедя, были все шансы снова начать летать. Позже найдёныша перевезли в сыктывкарский парк, построили ему домик на водоёме и ухаживали за ним, пока Семён Семёныч окончательно не поправился и не улетел на волю.

Перетянули стяжкой

Летом серенького напуганного котика заприметили живущим в подвалах в доме по улице Пушкина в Сыктывкаре, но местные жители не могли его никак поймать. Подключились волонтёры. И то, что увидели добрые люди, никак не укладывалось в голове! Брюхо кота было перетянуто строительной стяжкой аж до позвоночника... Несчастное животное мучилось и страдало несколько недель.

Дабл пострадал от рук живодеров.

Ветеринары смогли удалить стяжку, пока кот был под наркозом, заодно его кастрировали. И дали новое имя – Дабл. Дабл проходил довольно долгую реабилитацию в стационаре. Но в итоге поправился и даже обрёл добрых друзей.

Цепочкою добра

На лодочную станцию Печоры в июле некто подкинул двух маленьких совят, у которых мама-сова, по всей вероятности, погибла. Волонтёры группы помощи попавшим в беду животным «Три лапы» сделали всё для спасения птенчиков – подкармливали малышей, следуя рекомендации сыктывкарского Центра помощи диким птицам «Голубое небо», брали советы у столичной станции юннатов.

Такие лапусечки! Верим, что у совят всё прекрасно!

В итоге окрепших совят отправили в Центр реабилитации животных «Большое гнездо» в Киров. После чего дети поехали дальше – в Центр реабилитации диких животных «Сирин» в Санкт-Петербурге для окончательной реабилитации и выпуска в естественную среду обитания.

«Спасли три жизни»

Всего пару часов жителям Коми понадобилось, чтобы собрать в октябре деньги для спасения двух лошадей и пони, которых везли на убой. Как же так случилось? Раньше кони и пони принадлежали усинскому клубу, они катали маленьких детей на площади. Как вдруг по какой-то причине животных решили продать. И даже уже повезли на верную смерть.

Жители Коми - большие молодцы!

Но тут несчастье помогло. Совершенно случайно в дороге сломалась машина. В которой перевозили кони и пони. Видимо, поступил знак от Вселенной, что скакунам ещё не время погибать! Неравнодушные люди закрыли объявленный сбор моментально, в ответ на добро конно-спортивный клуб «Планета», где сейчас живут лошадочки, открыл свои двери и бесплатно катал на питомцах всех желающих.

Чуть не стал добычей

Целую операцию по вызволению известного троицко-печорского парня – селезня Сёмы – из леденящей воды местного озера развернул в ноябре Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС. Пернатый со сломанным крылышком не умеет летать, поэтому его могли растерзать собаки или же он просто бы замёрз.

Спасатели поймали Сёму и передали в надёжные руки. Сейчас птица живёт у Галины Лупинович, у неё Семён уже был на зимней передержке и в прошлом году, он отлично себя вёл и в мае был отпущен на лето на вольные хлеба. До очередной зимы.

Храбрый школьник

Уже зимой, в декабре, в Усинске смелый мальчик спас кошку, которую чуть не растерзала стая безнадзорных собак. Четыре пса окружили мурлыку и набросились на него. На кадрах видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как собаки волочат кота по земле, вцепившись в него зубами.

Храбрый школьник спас котика от стаи собак.

На помощь к жертве подоспел ребёнок – не испугавшись собак, он подошел близко к своре и сурово топнул ногой. Стая разбежалась, а обессиленного кота подобрали, занесли в машину и отвезли ветеринарам.

Красавица-желна

Опять же в декабре жители Сыктывкара помогли спасти жизнь самке самого крупного дятла в России – чёрного дятла, по-другому – желны. Её нашли возле торгового центра «Макси», затем передали птицу на вахту МВД, а потом пернатую «чернушку» вручили в заботливые руки сотрудникам станции юннатов.

Желна сейчас в надежных руках.

На первичное восстановление желны понадобилось около месяца. Хоть с виду птица и выглядела здоровой, однако исследования показали у самочки перелом каракоида, черепно-мозговую травму и бактериальную инфекцию. На днях красотка отправилась на дальнейшее лечение и реабилитацию в московский центр «Воронье гнездо».

А был случай

Но не только люди спасали зверей и птиц. В 2021 году пёс Серебристый спас женщину, тонувшую в речной полынье.

Однажды Серебристого спасли от гибели люди. Свой долг пёс вернул сполна.

За это в 2022 году четвероногий стал призёром калининградского конкурса «Лохматый Оскар». Серебристый занял второе место.

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