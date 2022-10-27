«Вы спасли эти три жизни»: жители Коми за пару часов собрали средства на выкуп лошадей, которых везли на верную смерть

Фото: клуб «КСК Планета»

Вчера вечером ухтинский конный клуб «КСК Планета» обратился с просьбой к неравнодушным – сотрудники клуба открыли сбор средств на спасение двух лошадей и пони, которых везли на мясо, в ответ «Планета» обещала открыть свои двери и бесплатно покатать на лошадях любого желающего. Кони и пони раньше принадлежали клубу в Усинске, катали детей, но по какой-то причине их решили продать.

Чудесной случайностью стало то, что по пути сломалась машина, видимо, поступил знак от вселенной, что скакунам ещё не время погибать. Удивительно и то, что буквально через пару часов поступила ошеломляющая новость – сбор закрыт.

- Мы собрали необходимую сумму и даже немножечко больше. Благодарим от всей души за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку! – написали на стене сообщества.

Члены клуба добавили, что им приятно знать, что такие люди есть. - Искренне, от всего сердца, благодарим людей за помощь, своевременную и такую необходимую. Вы спасли эти три жизни, мы вам безмерно благодарны, - радуются инициаторы спасательной операции.

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