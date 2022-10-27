«Иначе убой»: жителей Коми попросили помощи в спасении двух лошадей и пони

Фото: конный клуб «КСК Планета»

Ухтинский конный клуб «КСК Планета» обратился с просьбой о помощи к местным жителям. В клубе пытаются спасти от убоя двух лошадей и пони. По предоставленной информации, животных везли на мясо, но по пути сломалась машина.

– Спасем этих прекрасных созданий , а в свою очередь откроем наши двери для вас и покатаем вас, – просят представители конного клуба.

Животных можно выкупить, но за них просят в общей сложности 160 тыс. рублей, а таких средств у клуба нет.

– Это должно быть судьба, что машина сломалась, и они попали к вам! Лошади очень хорошие, раньше принадлежали клубу в Усинске, катали детей, – рассказали местные жители.

Подробнее о случившемся, а также о том, как можно оказать помощь по ссылке в посте.

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