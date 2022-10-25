Семья Артеевых из Усть-Куломского района Коми приютила гуся, который не смог покинуть Север со своей стаей

скрин видео

В деревне Модлапол Усть-Куломского района семья Артеевых нашла обессиленного дикого гуся и не осталась в стороне Бедолагу приютили, и гусь уже начал привыкать к новому дому.

Артеевы предположили, что сородичи дикой птицы улетели, а он не смог, замерз и остался погибать. Неравнодушные люди сжалились над несчастным и выделили ему тёплый уголок.

Поначалу гусь всего боялся, кусался и шипел. Потом познакомился с домашними животными - кот принял нового соседа. Первое время отказывался от еды, но его перехитрили: пока гусь кусался, немного еды попадало ему в клюв. Питаться начал самостоятельно, но кусаться не переставал. Артеевы уже дали имя новому питомцу - теперь он Гуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре построят площадку для выгула собак за 1,3 млн рублей (подробности)