В Сыктывкаре построят площадку для выгула собак за 1,3 млн рублей

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре появится новая площадка для выгула собак. Ее построят на Петрозаводской улице около дома №16.

Мэрия города была готова выделить на строительство и обустройство объекта 1,7 млн рублей, однако победитель аукцион предложил сумму на 400 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить земляные работы, заасфальтировать тротуар, установить бортовой камень, засыпать площадку песком, огородить ее металлическим забором, установить четыре опоры со светодиодными светильниками.

Срок выполнения работ ― до 30 ноября этого года включительно.

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