В Усинске школьник спас от растерзания стаей бездомных собак кошку

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В Усинске смелый мальчик заступился за кошку, которую чуть не растерзала стая собак. Четыре пса окружили кота и накинулись на него. Известно, что животное получило тяжелые травмы.

На кадрах видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как собаки волочат кота по земле, вцепившись в него зубами. Бедное животное сопротивлялось до последнего и у него почти не осталось сил, пока на помощь к нему не пришел подросток.

Ребенок, не испугавшись псов, подошел близко к ним и топнул ногой. Стая побоялась мальчика и сразу убежала, а кот остался стоять на снегу. Он попытался запрыгнуть на дерево, но не смог из-за травмы лап.

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