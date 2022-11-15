«Он мог стать лёгкой добычей»: в Троицко-Печорском районе отряд «Спас-Коми» помог раненой замерзающей птице

Молодцы ребята!

Вчера мы писали о том, что в небезызвестном утином озере в пгт. Троицко-Печорск погибает замерзающая птица со сломанным крылом. Сегодня стало известно, что операцию по вызволению селезня Сёмы (о да, наша утка оказалась знаменитым парнишкой!) из леденящей воды развернул Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС. Сейчас пернатому любимчику всего Троицко-Печорска ничего не угрожает!

Как сообщил «КП-Коми» руководитель управления ГО и ЧС администрации района Роман Уляшев, он принял тревожные сигналы неравнодушных жителей пгт.

Сёма красавчик, конечно! У него всё будет хорошо.

– В утином водоёме посёлка городского типа остался селезень Сёма, который не может летать – у него сломано крылышко. У этого озера местные подкармливают уточек, приходят к нему с детками, чтобы познакомить с представителем фауны. Ко мне обратились неравнодушные граждане, сообщили, что на озере квартала Южный замерзает селезень. Он пытается укутаться в жухлой прибрежной траве. Люди очень переживали, что немощная птица может стать лёгкой добычей для собак, или же просто замёрзнет. Так я передал сообщению спасотряду, – сообщил редакции «Комсомольской правды-Коми» Роман Уляшев.

Спасатели не остались равнодушными.

Троицко-Печорский «Спас-Коми» незамедлительно приступил к операции спасения. Ребята облачились в гидрокостюмы, из своего личного арсенала нашли рыболовный сачок и поймали да вытащили из ледяного плена несчастного Сёму.

Сёма - всеобщий любимчик.

Сейчас птицу приютила Галина Лупинович, с ней Сёмушка уже знаком! С ним всё хорошо, он отзывается на своё имя и передаёт всем пламенный привет.

Семёну сейчас ничего не угрожает.

Кстати, прошлой зимой Семён уже был на передержке у Галины Лупинович, он отлично себя вёл, подружился со всем двором – зимовал в сарае с курами, а в мае был отпущен на лето на вольные хлеба. После летне-плавательного сезона утки улетели, а Семен остался, на зов хозяев он не хотел подходить, видимо, на стрессе подзабыл родные голоса.

Уже вторую зиму Сёма живёт у добрых людей.

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