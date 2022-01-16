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Общество16 января 2022 12:28

В Коми женщина спасла собаку, ударив волка лопатой

Источник:kp.ru
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Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Жительница ухтинского поселка Веселый Кут спасла свою собаку, ударив волка лопатой по голове. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, после двух лет затишья в поселок снова начал приходить волк. Один раз хищника запечатлели камеры. В ночь на субботу, 15 января, с волком встретилась женщина. Она увидела хищника через окно, выбежала на улицу и ударила волка по голове лопатой. После этого животное убежала. Однако на следующий день волк утащил другую собаку у соседа. Как передает БНК, о визитах волка уже сообщили в местную администрацию.

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