В Коми женщина спасла собаку, ударив волка лопатой

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Жительница ухтинского поселка Веселый Кут спасла свою собаку, ударив волка лопатой по голове. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, после двух лет затишья в поселок снова начал приходить волк. Один раз хищника запечатлели камеры. В ночь на субботу, 15 января, с волком встретилась женщина. Она увидела хищника через окно, выбежала на улицу и ударила волка по голове лопатой. После этого животное убежала. Однако на следующий день волк утащил другую собаку у соседа. Как передает БНК, о визитах волка уже сообщили в местную администрацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В поселке Лесобаза в Коми волки впервые загрызли хозяйскую собаку

Раньше хищники обходили населенный пункт стороной