Показатель выздоровления от COVID-19 в Коми вырос на 46 новых случаев

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В Коми число зараженных коронавирусом приблизилось к 193 тысячам человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

По состоянию на 24 января, в республике диагностировано 193 914 случаев заболевания, 25 из которых были отмечены за минувшие сутки.

Выздороветь удалось 189 366 пациентам, что на 46 человек больше, чем было днем ранее. В то же время на больничные койки попали девять жителей Коми.

Показатель смертности не растет с прошлого года. На сегодняшний день официально жертвами ковида признаны 3 254 человека.

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