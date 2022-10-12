Число инфицированных коронавирусом выросло в Коми на 142 человека

Фото: архив "КП"

В Коми в течение уже нескольких суток наблюдается снижение суточного прироста числа заболевших коронавирусом. Оперштаб озвучил статистику на 12 октября 2022 года.

Так, в республике за сутки выявили 142 случая заражения, за весь период пандемии – 187 483. Выписано по выздоровлению на текущую дату в общей сложности 181 821 пациент, в том числе за сутки – 401. Скончались от коронавируса 3 226 человек.

По состоянию на 11 октября, в стационарах получают лечение 222 пациента, пять из них - на ИВЛ. Чаще всего ковидом болеют пенсионеры, чей возраст превышает 60 лет. Таких пациентов насчитывается более 780.

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