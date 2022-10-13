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Здоровье13 октября 2022 8:19

Показатель смертности от COVID-19 в Коми вновь вырос

Официально подтвержден еще один факт летального исхода
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми растет число новых фактов коронавируса. В федеральном оперштабе рассказали о количестве новых заболевших, а также других основных показателях, отражающих эпидобстановку в Коми.

По данным на 13 октября, в республике в общей сложности было зафиксировано 187 628 фактов заболевания ковидом, из них 145 было подтверждено за последние сутки. Кроме того, за весь период пандемии выздоровело 182 225 пациентов, в том числе 404 – за минувшие 24 часа.

Скончались от коронавируса в регионе 3 227 жителей Коми, в том числе за сутки – 1 .

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