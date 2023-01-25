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Здоровье25 января 2023 8:10

В Коми с 26 декабря 2022 года продолжается период без смертей от COVID-19

За сутки у более 25 человек диагностирован коронавирус
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжается период без летальных исходов от коронавируса. В течение месяца не было зарегистрировано ни одной новой смерти от инфекции, говорится на федеральном сайте оперштаба.

Так, жертвами ковида за все время пандемии стали 3 254 человека, этот показатель остаётся неизменным с 26 декабря 2022 года.

За сутки же показатель заболеваемости вырос на 26 новых случаев. Всего в Коми официально было подтверждено 192 940 фактов заражения. Выздороветь удалось 189 383 жителям республики, что на 17 человек больше, чем было днём ранее. Госпитализировали за сутки еще девять пациентов.

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