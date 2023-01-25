Бывший поклонник Ольги Бузовой и шоумен из Сыктывкара обратился к звезде на федеральном канале

Фото из личного архива Ольги Бузовой

В передаче «Пятого канала» - «Светская хроника» засветился наш земляк, шоумен и ведущий Константин Басков. Очередной выпуск передачи был посвящён дню рождения эстрадной дивы Ольги Бузовой.

Константин Басков связан с Ольгой Бузовой тёплыми воспоминаниями. Однажды он сделал ей предложение руки и сердца прямо на концерте в Сыктывкаре.

Ольге Бузовой уже 37 лет, в этом году она решила отметить свой праздник по-простому, без грандиозных мероприятий, но друзья девушки не оставили её без внимания.

— Я хочу тебе пожелать, чтобы ты нашла своего единственного настоящего мужчину, который не будет сидеть без дел и не будет себя раздавать как wi-fi, - сказал Константин Басков в передаче, где его назвали почему-то блогером. Молодой человек из Коми, долгое время влюблённый в знаменитость, ранее приходил на все концерты артистки. Сейчас же Константин успел полюбить другую девушку и уже женился на своей избраннице.

Напомним, зимой 2019 года сыктывкарский ведущий Константин Басков опубликовал на личной странице в соцсети видеообращение Ольге Бузовой, где предлагает ей выйти за него замуж. Он сообщил ей, что он «не хуже миллионеров», боровшихся за сердце популярной певицы на шоу «Замуж за Бузову». Парень впоследствии поехал на её концерт в Киров, где вручил ей колечко за 46 тысяч и валенки, подарок звезда приняла и хвасталась им в своих соцсетях.

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