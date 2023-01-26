В Коми ожидают метели и снег с дождем

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Синоптики ЦГМС рассказали о погоде 26 января в Коми. По предоставленным данным, в республике пообещали метели и снег с дождем. Также в регионе будут гололеды и изморозь.

Метеорологи передали, что ожидается сильный ветер от 7 до 12 м/с. Местами ждут порывы от 15 до 17 м/с и метели. Ночью температура воздуха составит -2...-7, при прояснении -7...-12, днем -2...+3, на крайнем северо-востоке -3...-8°С.

В Сыктывкаре будет метель и гололед, а также снег с дождем. Скорость ветра составит 6-11 м/с, порывы усилятся до 14 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +1...+3°С.

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