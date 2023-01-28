Опасные природные явления ожидаются в последнюю субботу января

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В субботу, 28 января, в Коми ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам региональных синоптиков, на республику надвигается антициклон, который принесёт метель, похолодание и осадки.

Столбик термометра опустится до -9 градусов, а в некоторых районах Коми ожидается сильный гололед и умеренные осадки.

— Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки, на крайнем северо-востоке местами умеренные (снег, морось). В отдельных районах гололед. Ветер З, ЮЗ 4-9 м/с, на крайнем северо-востоке ночью 9-14 м/с, метель. Температура ночью и днем -4...-9 градусов, — предоставили очередной прогноз синоптики ЦГМС.

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