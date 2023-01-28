«Два месяца назад стукнуло 11 лет»: в Сыктывкаре трагически погибла школьница

Фото из личного архива

В Сыктывкаре трагически погибла 11-летняя ученица одной из школ города. Девочка, по предварительным данным, покончила с собой.

Школьница переживала тяжелые времена, говорят знакомые. Ровесники не принимали девочку и насмехались над ней.

Тело ребенка было обнаружено 23 января, а похоронили юную сыктывкарку 26 января. Известно, что семья ребенка была благополучной и в поле зрение правоохранителей не попадала.

Два месяца назад девочка справила свой 11-ый день рождения.

- Казалось только праздновала свой день рождения, а тут такое горе. Семье огромных сил пережить такое несчастье. Маленькая девочка, как же жаль тебя, - соболезную семье школьницы в Сети.

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