В Сыктывкаре мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в своей квартире

Фото: Сыктывкар.Online

В Сыктывкаре на улице Морозова слышны были выстрелы. Оказалось, что один из жильцов открыл огонь в своей квартире. «Комсомолка» выяснила все подробности, известные на данный момент.

Сообщение о ЧП появилось в Сети около шести вечера. По словам очевидцев, окрестности двора были оцеплены, людей не пускали близко к дому, а машины разворачивали. Только позже появилась информация о том, что в одном из домов в своей квартире заперся мужчина с охотничьим ружьем.

Спасатели, прибывшие на место инцидента, пытались открыть дверь, однако сыктывкарец выстрелил изнутри. Сотрудники правоохранительных органов решили оцепить двор, так как окно квартиры выходило прямо туда и был риск для жизни окружающих.

Сейчас мужчина задержан сотрудниками СОБРа. Известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Оперативные мероприятия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 33-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета в кафе (подробности)