«Грех не воспользоваться!»: в Коми свыше шести тысяч семей получили ежемесячную выплату на третьего ребёнка

Ежемесячная выплата в связи с рождением третьего или последующего ребёнка – в числе самых востребованных мер поддержки семей с детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Решение создать семью – один из важнейших этапов нашей жизни. Семья – это не просто сожительство двух людей, а настоящий труд, где необходимо с мудростью подходить к каждому шагу, особенно в финансовом плане. Сложнее всего приходится многодетным. Однако поддержка государства уже не первый год помогает ячейкам общества в прямом смысле встать на ноги. К примеру, благодаря нацпроекту «Демография» в Коми более шести тысяч семей получили в 2022 году посильную помощь – ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребёнка.

«Благодарна за всё»

34-летняя Анастасия Уляшева из села Помоздино в Усть-Куломском районе Коми вместе с мужем Виктором воспитывает шестерых детей: три сыночка и три лапочки-дочки. Последняя малышка родилась в августе прошлого года, новорождённую красавицу назвали Майей!

– Материнство в целом – не самая простая штука в наших реалиях. Мы с мужем бесконечно благодарны Богу, что проживаем жизнь именно так. И я бы никогда не согласилась на другое. Дети – это счастье и любовь в чистом виде, – рассказывает мама Настя. – К счастью, в последние годы государство делает очень многое для поддержки многодетных семей. Оформить все документы иногда непросто, но если есть такая возможность – грех не воспользоваться!

Фото: Анастасия УЛЯШЕВА.

Свыше миллиарда

Между тем, в 2022 году 6 148 семей (6 587 детей) Коми получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребёнка, сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда. На обеспечение этой меры поддержки из бюджета направлено более 1 млрд рублей.

Однако в 2023-м году порядок предоставления поддержки изменился. Теперь деньги выплачиваются через Соцфонд России в виде единого (универсального) пособия, которое объединило ряд отдельных пособий и выплат для семей с детьми – от беременности молодой мамы до исполнения ребёнку 17 лет.

– На выплаты из бюджета выделили более миллиарда рублей. Размер единого пособия – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В этом году он составляет 20 816 рублей в северной природно-климатической зоне Коми и 16 383 рубля – в южной природно-климатической зоне, – объяснили в ведомстве.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По старым правилам

Семьи, в которых третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2022 года включительно, могут обратиться за единым пособием или за ежемесячной выплатой по старым правилам. То есть семья может рассчитывать на выплату, если её среднедушевой доход не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе на год обращения за выплатой. Также, по старым правилам, размер ежемесячной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка равен величине прожиточного минимума ребёнка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день, говорят в региональном Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми, ежемесячная выплата в связи с рождением третьего или последующего ребёнка – в числе самых востребованных мер поддержки семей с детьми.

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

Как получить выплату?

Если в семье третий ребёнок родился до 31 декабря 2022 года, и на этого ребёнка родители решили получать единое пособие, то подавать заявление нужно на портале «Госуслуги», в МФЦ «Мои документы» или местный офис Социального фонда России. Если же такая семья решит получать выплату по старым правилам, то обращаться за её назначением можно также на портал «Госуслуги», в МФЦ «Мои документы» или же в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания.

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