В Коми введен режим базовой готовности: что это значит

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Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, еще в восьми регионах введен средний уровень реагирования, в остальных - режим базовой готовности. Коми входит в число последней категории. Рассказываем, что это значит.

Губернаторы данных субъектов России должны реализовывать меры для удовлетворения потребностей армии, усилить охрану в сфере общественного порядка, а также имеют право вводить особый режим работы на объектах.

Далее мы приведем полный текст Указа, который вступил в силу уже сегодня.

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»

(В части, касающейся Республики Коми)

5. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

6. Установить, что перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации.

7. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать для реализации мер, предусмотренных настоящим Указом, оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Руководителем оперативного штаба субъекта Российской Федерации является высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. В состав оперативного штаба субъекта Российской Федерации включаются представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители соответствующих территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и организаций.

8. Решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (оперативного штаба), принятые в рамках его компетенции в соответствии с настоящим Указом, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, иными органами, в том числе коллегиальными, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящимися на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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