Сыктывкарская фабрика подготовила тысячу комплектов одежды для мобилизованных

Фото: пресс-служба главы Коми

Сыктывкарская швейная фабрика подготовила более тысячи комплектов одежды и спальных мешков для мобилизованных. Об этом сообщила заместитель директора фабрики Наталья Шикова.

По ее словам, фабрика шьет все самое необходимое для мобилизованных. Две партии белья уже отправили в учебные части. Шикова подчеркнула, что все российские регионы готовят товары для мобилизованных. Речь идет как о нательном белье, так и о верхней одежде, а также о спальных мешках и других товарах легкой промышленности. В общей сложности фабрике удалось изготовить 1030 комплектов.

Шикова отметила, что в ходе исполнения контракта были некоторые трудности с сырьем, однако в итоге проблемы удалось решить, передает телеканал «Юрган».

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