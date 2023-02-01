«Вырос в моем дворе»: трагическая смерть настигла 29-летнего сыктывкарца вдали от дома

Фото из личного архива

В Сыктывкаре простились с 29-летнем Валерием Блиновым. Молодой человек был бойцом ЧВК «Вагнер» и участвовал в СВО. Мужчина умер еще в октябре прошлого года, однако о его гибели стало известно совсем недавно.

Валерий в юности получил большой срок и отправился отбывать наказание в колонию. Те, кто знал сыктывкарца говорят, что у него была тяжелая судьба и характер «не сахар», однако выражают сочувствие и соболезнования семье Валерия. Его близкие в течение 100 дней гадали, жив ли он.

- 29 января ему могло исполниться 30 лет. Валера был не сахар. Срок получил не маленький. А вырос он во дворе напротив моего дома, с детства знаком с моими сыновьями. Да... не сахар он был. Вчера похоронили. Народу было мало. Священник отпел. Добрые слова сказал, - написал знакомый Валерия Блинова в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В зоне проведения СВО погиб уроженец Коми (подробности)