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Общество23 октября 2022 5:00

Резкое ухудшение погоды ожидается в Коми

Метеорологи пообещали в Коми сильный ветер и метели
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде в Коми на 23 октября. Метеорологи пообещали мокрый снег, снегопады и метели Температура воздуха опустится до -10°С.

Снег и мокрый снег с переходом в сильный пройдет на северо-востоке. Ветер будет западный со скоростью от 7 до 12 м/с. Обещают также в отдельных районах метели со скоростью ветра от 15 до 17 м/с. Температура ночью 0...-5, при прояснении -5...-10, днем -1...+4, на крайнем северо-востоке -1...-6°С.

В Сыктывкаре пройдет снег, ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью -2...-4, днем +2...+4°С.

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