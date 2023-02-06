«Маленькие и беспомощные»: в тверском центре спасения медвежат из Коми проявляют капризничают и делают важные дела

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В Тверском центре спасения медвежат-сирот подоспели новости о спасённых в Коми медвежатах.

Напомним, в Коми в лесу во время лесозаготовки шум испугал медведицу, спавшую в своей берлоге. Медведица ушла, покинув трёх своих медвежат. На счастье малышам, бригада рабочих остановилась на перерыв, услышав писк щенят, их незамедлительно отыскали и забрали, ведь без матери их ждала неминуемая смерть. Так, медвежата проделали около 3000 километров пути, и попали в Центр спасения медвежат-сирот.

Центр спасения медвежат-сирот рассказал о малышах. Они уже проявляют свой характер и индивидуальность, отличаются друг о друга внешне. И, конечно же, малыши совсем-совсем милые и сладкие хищники.

Ворчун – самый тёмный по окрасу медвежонок, у которого есть только одно очень маленькое и не особо заметное белое пятнышко. По характеру он самый спокойный из всех троих и всегда очень хорошо и усердно кушает. Хех, поэтому, наверное, самый спокойный.

Толстуна, по рассказам приёмных родителей Пажетновых, первоначально ошибочно назвали Толстяком, но на самом деле он настоящий Толстун. Самый светлый медвежонок, у его шерстки серебряный отлив и есть большие белые пятнышки на шее, на спине и даже на пузике. На данный момент он самый большой из всех малышей! И… самый вредный… В Центре надеются, что с возрастом исправится!

Солнышко – такой же темный медвежонок, как и Ворчун. Но есть белые пятнышки на спине и шее, как у Толстуна, но только немного поменьше. Он немного капризничает, когда его кормят… но не очень сильно и не очень долго! А еще он всех серьёзнее относится к важным «большим» делам, делая их с завидной регулярностью, чем радует приемных родителей.

Забавно супруги Пажетновы, приемные родители Центра спасения, написали от имени деток.

– Мы хотим сказать вам, что у нас все хорошо: спокойно, тихо, сухо, тепло и сытно. Говорят, у нас была мама-медведица, но мы ее не помним, и уже привыкли к новой жизни: мы большую часть времени спим, с аппетитом пьем сытное молочко, успешно выполняем свою задачу по очень важным «большим» и «маленьким» делам, после этого мы делаем зарядку буквально в течение пары минут после еды, и опять спим сладким и спокойным сном. Правда, иногда капризничаем, а делаем мы это оооочень громко… – написали на официальной страницы организации.

Приёмных родителей медвежата особо не расстраивают, поскольку кушают хорошо и старательно набирают вес. Но они очень за деток волнуются – ребята еще такие маленькие и беспомощные.

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