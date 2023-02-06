«Засияют ярким светом»: ухтинская ДМШ приняла в обновлённые стены 150 воспитанников

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

Национальный проект «Культура» активно реализуется в Коми по всем направлениям, и можно уверенно утверждать, что нет «строчек», которые оказались бы невостребованными. Это и дома культуры, и школы искусств, и модельные библиотеки, которые строятся и ремонтируются не только в больших городах, но и в весьма скромных населённых пунктах. На днях в Ухте после капитального ремонта открылась музыкальная школа. О воистину революционных изменениях расскажет «Комсомолка».

Коллектив единомышленников

Сентябрь 1976 года для многих поколений юных ухтинцев и их родителей стал поворотной датой. Той осенью город бурлил и радовался – для одарённых и творческих здесь распахнула двери музыкальная школа. И за почти пятидесятилетнюю историю учреждение не раз становилось предметом гордости Ухты и республики.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

Ухтинскую «музыкалку» окончили сотни и сотни учащихся, многие продолжили дело своих наставников – работают в музыкальных школах и детсадах Республики Коми, обучаются в средних и высших учебных заведениях культуры и искусства, настоящие специалисты в области музыки, талантливые исполнители и музыканты, будущие композиторы. Преподаватели школы – это коллектив единомышленников, по-настоящему творческих, увлечённых личностей.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

А между тем, выпускники школы неоднократно становились призёрами различных конкурсов и олимпиад, в том числе международного уровня. Центр развития творческой одарённой молодежи, из года в год бережно взращивающий и пестующий таланты, реализует семь образовательных программ.

Яркие победы

Сегодня в ДМШ обучается порядка 150 воспитанников, будущие артисты играют на фортепиано, скрипке, домре, балалайке, баяне, аккордеоне, гитаре и флейте. Юные гении выступают на концертах вне школы и на концертных площадках Ухты и других городов республики.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

Чтобы достойно постигать азы музыкальных премудростей и одерживать яркие победы на творческом небосклоне, необходимы соответствующие условия. Всесторонняя поддержка уже не в первый раз помогает школе улучшить образовательный процесс и повысить комфорт обучающихся и коллектива учреждения.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

– Так, в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» школу оснастили новой мебелью и оборудованием, также ДМШ получила новые музыкальные инструменты, учебную литературу и многое другое, – рассказала и.о. министра культуры региона Мария Балмастова. – Мы надеемся, что ухтинская музыкальная школа и дальше будет выпускать талантливых юных звездочек, которые засияют ярким светом на самых лучших сценах нашей страны.

Только цифры

Ремонт кровли, фасада здания и входной группы, доступность для маломобильных групп населения, оснащение школы новыми инструментами, комплектация учебных классов – капитальный ремонт серьёзно преобразил ДМШ и позволил оснастить школу, чтобы образовательный процесс был максимально комфортным как для учителей, так и для учеников.

Фото: Станислав КОКОТКОВ.

Масштабные ремонтные работы в учреждении стали возможны благодаря реализации в регионе национального проекта «Культура». По информации медиацентра Министерства культуры, туризма и архивного дела, учреждение получило более 5,5 млн рублей: 2 325 750 рублей составила федеральная поддержка, 2 316 750 рублей поступило из республиканского бюджета, 1 196 963 – из местного.

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