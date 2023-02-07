«Был очень хорошим»: в Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 17-летнего подростка

Фото из личного архива

Трагическая гибель настигла 17-летнего Степана С. (имя изменено, — прим.ред.) в Сыктывкаре. Тело школьника было обнаружено под окнами жилого дома в Эжве. Известно, что юноша покончил с собой.

Столь скорая кончина Степана стала большим ударом для всех, кто его знал. Близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее и задаются вопросом, почему горе пришло в их семью.

— Это мой одноклассник. Он был очень хороший. Жаль безумно, — написала знакомая Степана.

По словам знакомых подростка, мальчик переживал тяжелые времена. Его беспокоили неудачи на любовном фронте и трудности в учебе.

Похоронят Степана в ближайшие дни. Сейчас его семья объявила сбор средств на организацию прощальной церемонии.

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