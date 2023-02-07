В Коми 20 зараженных коронавирусом человек были госпитализированы

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В Коми число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 40 человек, 20 из них оказались в больнице из-за осложнений. Всего в республике насчитывается 193 376 случаев заболевания ковидом.

Из общего числа инфицированных 189 710 пациентам удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления за сутки вырос на восемь человек.

Смертью закончились 3 260 случаев заболевания. Новых жертв коронавируса за последние пять дней не зарегистрировано.

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