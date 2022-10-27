Из-за метелей и снегопадов в Коми резко ухудшится состояние дорог

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Синоптики ЦГМС дали прогноз на 27 октября. По предоставленным данным, в Коми ожидается сильный снег, гололед, налипание мокрого снега. Также пообещали метель и температуру до -7°С.

Скорость ветра составит 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура ночью опустится до -2...-7, днем +2...-3°С. Ухудшится и состояние дорог.

В Сыктывкаре пообещали мокрый снег и снегопады. Ветер придет со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3, днем 0...+2°С.

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