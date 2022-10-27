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Политика27 октября 2022 9:10

В Сеть попали фото девушки Тимати Вали Ивановой из Сыктывкара до тюнинга

В соцсетях активно обсуждают прошлое нашей землячки
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Валентины Ивановой

Фото из личного архива Валентины Ивановой

В Сети опубликовали фото юной Валентины Ивановой. 20-летняя девушка из Сыктывкара прославилась своим романом со звездой российской эстрады Тимати. Пользователи соцсетей активно обсуждали пару, а теперь появился новый повод - старые фото Вали до преображения.

На фото, где наша земляка позирует у знакомой многим локации в Сыктывкаре, Валя еще блондинка. Губы тоже явно меньше, чем сейчас. Многие даже засомневались, была ли пластика.

Фолловеры считают Валентину похожей на всемирно известную российскую супермодель Ирину Шейк.

Фолловеры считают Валентину похожей на всемирно известную российскую супермодель Ирину Шейк.

- Где пластика? Человек просто покрасился, сменил стрижку, оформил брови. Да, губы подкачала, но пластики же нет, - рассуждает Юлия.

Кто-то уверен, что Валентина - отличная реклама хирурга, который сделал ей тюнинг лица.

- Почему её хирург до сих пор неизвестен?! Здесь такая ходячая реклама! Стать похожей на Ирину Шейк многие бы захотели, и он озолотился бы просто, - восклицает Лариса.

Но большинство все-таки уверено: «до» было лучше.

- Эх, была обычной дворовой девчонкой, а стала обычной инстаграмной пустышкой, - не щадит чувства Вали Алла.

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ЗвездаКультура: мода