В Сеть попали фото девушки Тимати Вали Ивановой из Сыктывкара до тюнинга

Фото из личного архива Валентины Ивановой

В Сети опубликовали фото юной Валентины Ивановой. 20-летняя девушка из Сыктывкара прославилась своим романом со звездой российской эстрады Тимати. Пользователи соцсетей активно обсуждали пару, а теперь появился новый повод - старые фото Вали до преображения.

На фото, где наша земляка позирует у знакомой многим локации в Сыктывкаре, Валя еще блондинка. Губы тоже явно меньше, чем сейчас. Многие даже засомневались, была ли пластика.

Фолловеры считают Валентину похожей на всемирно известную российскую супермодель Ирину Шейк.

- Где пластика? Человек просто покрасился, сменил стрижку, оформил брови. Да, губы подкачала, но пластики же нет, - рассуждает Юлия.

Кто-то уверен, что Валентина - отличная реклама хирурга, который сделал ей тюнинг лица.

- Почему её хирург до сих пор неизвестен?! Здесь такая ходячая реклама! Стать похожей на Ирину Шейк многие бы захотели, и он озолотился бы просто, - восклицает Лариса.

Но большинство все-таки уверено: «до» было лучше.

- Эх, была обычной дворовой девчонкой, а стала обычной инстаграмной пустышкой, - не щадит чувства Вали Алла.

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