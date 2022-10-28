«Ни копейки налево!»: министр МВД по Коми рассказал, как силовики борются с мошенниками

И каждый раз всё на те же грабли. Фото: архив КП.

В Республике Коми киберпреступность занимает четвертую часть от всех совершаемых преступлений (22,2%), сообщил министр внутренних дел региона Андрей Сицский на встрече со СМИ на прошлой неделе. Это одно из самых распространённых видов мошенничества. Как работают злоумышленники и сотрудники полиции, расскажет «КП-Коми».

Миллионы в чужие руки

Среди людей, отдавших деньги мошенникам в этом году, есть и врачи, и учителя, и работники администрации, сотрудники других учреждений. К примеру, в Воркуте студентка горного техникума за ночь накупила мебели на 2 млн 300 рублей. А в Усть-Вымском районе мужчина-медработник перевёл преступникам 2 млн 740 тысяч рублей. Семья слесаря после телефонного разговора с злоумышленником, представившимся сотрудником одного из банков, взяла кредиты в нескольких учреждениях на общую сумму 3 млн 238 тысяч рублей и перевела их на «страховую ячейку».

Фото: МВД по Коми.

А однажды пожилая женщина получила сигнал о том, что с её карты «перевелись» деньги на Украину боевикам, и, чтобы не попасть в тюрьму, ей необходимо эти деньги отдать. Мошенники убедили пенсионерку подписать бумаги о том, что она является секретным агентом, а затем шантажировали её этим.

Министр МВД по Коми Андрей Сицский. Фото предоставлено МВД по Коми.

– Во всех банках сотрудники предупреждали потерпевшего о возможном факте мошенничества, но после заранее проведённого инструктажа клиент говорил, что средства нужны, допустим, на покупку автомобиля, – рассказал министр.

Ударно трудятся

Многие из дел, касающиеся мошенничества, раскрываются. Например, работники полиции по городу Сыктывкару Журковский Глеб и Смирнов Дмитрий помогли пенсионерке Лидии Ивановне Чистяковой в возвращении денежных средств. Мошенники позвонили женщине и сказали, что её дочь попала в автомобильную катастрофу и сильно пострадала, попросили перевести деньги, что пенсионерка и сделала. Преступление быстро было раскрыто, а деньги возвращены.

Фото: архив КП.

– Я от всего сердца выражаю огромную благодарность работникам полиции. Их высокий профессионализм, трудолюбие, личная ответственность и требовательность, доброжелательность по отношению к людям достойны уважения. Работая в полиции, они ударно трудятся, борются с преступностью, – написала Лидия Ивановна в письме, которое прочитал на заседании министр.

Также сотрудник банка не дал пенсионерке перевести 1 млн рублей злоумышленникам, за что и был награждён благодарственным письмом.

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