«Сел на попутный лесовоз и поехал в Коми»: Василия Осипова в республику привела сама судьба

12 лет существует автономия коми-пермяков в Сыктывкаре. Сколько всего сделано, а сколько ещё предстоит... Фото: из личного архива героя публикации

Для коми самые ближайшие родственники – коми-пермяки, они вместе с удмуртами относятся к пермской группе финно-угорской ветви уральской языковой семьи, имеют самую выраженную схожесть среди других родственных народов. Схожи у нас и культура, традиции, элементы одежды, быт…

Сегодня мы поближе познакомились с коми-пермяком Василием Осиповым, председателем национально-культурной автономии коми-пермяков в Сыктывкаре, и в очередной раз убедились, какие интересные, открытые, душевные они – наши соседи.

Фото: из личного архива героя публикации

Самый вкусный хлеб

Родной язык… Когда слышим знакомые сердцу слова, мы начинаем ощущать материнскую любовь, вспоминаем тёплый и уютный родительский дом, самых дорогих людей, родные места и всё, что дарит нам память о самом ценном. Родной язык – это наши предки, история, духовная культура народа, великие достижения и пережитые поражения. То, что сохранили и пронесли через века как великое сокровище.

Для Василия Осипова Республика Коми стала вторым домом, где он не устаёт воспевать родной край. Василий Иванович родился в 29 июля 1961 году в Коми-Пермяцком округе Пермского края в Косимовке. Отец Иван Васильевич умер очень рано, поэтому мальчик очень рано стал самостоятельным, всегда старательно учился и в школе, и трудился по дому, чтобы помогать маме Аграфене Фёдоровне справиться с большим хозяйством.

Аграфена Фёдоровна и Иван Васильевич привили Василию любовь к труду и даровали талант к строительству и мастерству. Фото: из личного архива героя публикации

– Когда я был в первом классе, мама надевала на меня рюкзак с продуктами, и я относил их на лыжах за пять километров по лесу до бабушки и дедушки в деревню Некрасово. Это было счастливое время. Я до сих пор помню аромат свежевыпеченного хлеба, с которым меня встречали… Меня обнимали, сразу же усаживали за стол, мы разговаривали обо всем на свете, я ел вкусную бабушкину еду и хлеб, самый вкусный в мире хлеб, – вспоминает Василий Иванович.

Учился Василий с младого возраста и строительному делу у коллеги покойного отца. Он, как и папа, Иван Васильевич, был очень хорошим мастером по изготовлению домов.

Иван Васильевич у дома деревни Некрасово, который сделал сам. Фото: из личного архива героя публикации

– Я был маленьким, когда поляк Пётр Скаскеевич мне сказал, что очень уважал моего отца, и будет обучать мужским делам и меня. Я всегда пропадал на стройке или в мастерской, и, правда, я обязан ему многому. Забегая вперёд, расскажу, что в студенчестве я собирал на лето бригады, и мы строили дома, выполняли разную серьёзную работу, тем самым зарабатывая на годовое обучение по полторы тысячи рублей (а средние зарплаты в те года были 120-130 рублей в месяц), – говорит наш собеседник.

Хороший случай

Окончив школу, Василий поступает в Чердынский лесной техникум от местной Верхне- камской сплавной конторы, но через год его и других студентов забирают в армию. Так трое приятелей попали в часть в северную столицу – Ленинград.

– Нас очень обогатили культурно за время службы. В каждое увольнение нас возили на прогулки – в музеи, Эрмитаж, театры. И мы с Сашей Корноуховым, чердынским другом, твёрдо решили – после армии будем поступать в ленинградскую Лесную академию, и мы поступили, – поделился Василий Иванович.

Мама героя Аграфена очень испугалась, узнав, что сын так далеко собрался уезжать на учёбу, боялась, что не сможет окончить, – ребята из деревень нечасто выбирались дальше Пермского края грызть гранит науки. Но благословила и пообещала, что сможет выделять ему 100 рублей в месяц, но не более. Совсем скоро Василий и этих денег не просил – за лето зарабатывал сполна на учебный год.

После окончания учёбы в 1987-ом году Василий вернулся в родные места – уже с женой и ребёнком. Первое время было трудно, советские лесозаготовительные предприятия потихоньку разваливались, на лесосплаве Василию Осипову удалось потрудиться два года, пока не подвернулся один хороший случай.

– Я поехал в райцентр и решил зайти в администрацию, чтобы сдать комсомольский билет. Там меня встретил первый секретарь районного комитета Комсомола – татарин Азат Шайхутдинов, увидел, что я серьёзный молодой человек – окончил академию, был в студенчестве профоргом, – и сразу предложил должность второго секретаря. Я и согласился, так два года и проработал, – говорит коми-пермяк.

«Прикипел к Коми»

Пришло время двигаться дальше, и тут Василий Осипов решился на серьёзный шаг.

– Я встретил на железнодорожном вокзале сослуживца, который работал секретарём в леспромхозе, и спросил, ездят ли лесовозы в Коми. Так я сел на один из них и меня подбросили до села Дзёль, потом на автобусе добрался до Зимстана, оттуда на самолёте – до Сыктывкара. В столице республики я ходил по учреждениям и спрашивал, нужен ли им сотрудник. В итоге я устроился в ПТУ №22 мастером производственного обучения, и Коми стала для меня вторым домом, – улыбается Василий Иванович.

Фото: из личного архива героя публикации

От ПТУ Василию выдали комнату в общежитии, вскоре он поехал за своей семьёй.

– Я приехал за женой, а она плачет, плачут родственники и соседи. Она боялась уезжать, а близкие боялись отпускать. Поначалу непривычно было после трёхкомнатной квартиры ютиться в 13 квадратных метрах вчетвером, но мы прикипели к Коми. Мне было особенно уютно – и язык родной, и люди тоже. Мало-помалу я внедрял культуру коми-пермяков в Сыктывкар, да и познакомился с именитыми земляками, – гордится Василий.

Хорошим другом и наставником был Аркадий Мошев – художник, известный книжный иллюстратор, умело оформляющий сборники коми сказок для детей. Именно он направил и подключил земляка к работе коми-пермяцкой автономии.

Фото: из личного архива героя публикации

С 2009 года работа Василия закипела, как и развернулась работа национально-культурной автономии коми-пермяков в Сыктывкаре. Каждый год с Коми-пермяцкого округа Пермского края стали приезжать коллективы, издавались издательские продукции, заказывались костюмы. И сейчас в здании Дома дружбы народов уютный и тёплый кабинет сообщества всегда рад гостям – всем, кто интересуется культурой, языком и традициями наших ближайших родственников.

Наша справка

В Коми-Пермяцком округе Пермского края Василий Осипов записывал у жителей любимые коми-пермяцкие рецепты. В Коми даже работало малое предприятие Василия Ивановича – кафе «Шеп» (в переводе с коми, коми-пермяцкого языка – колос), в заведении были представлены и коми-пермяцкие традиционные блюда.

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