«Удмуртия многонациональная в сердце»: 89-летняя жительница Коми Вера Леонтьева рассказала о настоящей дружбе народов

Вера Дмитриевна в свои 89 не боится работы. Говорит, что лес даёт силу, земля — долголетие, а домашние хлопоты прибавляют здоровья. Фото: Нина ЮШКОВА

При Советском Союзе жители огромной страны совершенно не отличались осёдлостью. Для любого советского человека не было проблемы уехать из родного села за тысячу километров и построить новую жизнь в другом месте. Закалённые голодным детством, дети войны не сомневались в том, что они выдержат всё. И у них получалось. Они ценили мир и много работали, чтобы создать своим детям светлое будущее. Так, в 1955 году в Троицко-Печорский район Коми приехала молодая удмуртка Вера Леонтьева, которая полюбила северный край и осталась в нём навсегда.

В Приуральском хорошо и зимой, и летом. Фото: Евгений Юшков

Детство тяжёлое, дружба крепкая

Гостеприимная и радушная, с ясным взором и при доброй памяти бабушка из Приуральского встретила нас с улыбкой и сразу же пригласила к столу «почаёвничать», а заодно и рассказать, как складывались взаимоотношения людей разных национальностей в огромной стране. По-удмуртски щедро накрыв стол, Вера Дмитриевна достала из шкафов вкусности – конфеты, печенья, соленья.

– Угощайся, это чорыгнянь, – предложила хозяйка. «Чорыгнянь» в переводе с удмуртского – рыбник. Совсем как наш коми «черинянь»!

И потекла беседа. Вера Дмитриевна родилась 14 октября 1933 года в удмуртской деревне Большой Карлыган Мари-Турецкого района Республики Марий Эл. Будучи совсем юной, она встретила лицом к лицу Великую Отечественную войну, трудилась в тылу, не покладая рук, и голодала наравне с взрослыми. На фронте погиб её отец… Время закаляло. Чем тяжелее жилось, тем больше взрослые и дети ценили такие качества как сострадание, забота и дружба. Общались не только своей деревней, но и с соседскими ребятами из других сёл, всегда были рады встречи, несмотря на то, что последние говорили на других языках.

– Наша удмуртская деревня Карлыган уютно расположилась в Марий Эл. От нас на расстоянии двух километров находилась татарская деревня Пижмар, с другой стороны –в пяти километрах от нас – марийская Сизнер. Мы с молодёжью собирались у нас по вечерам, танцевали, пели и общались. И для многих карлыганских не было проблемы знать три языка – удмуртский, татарский, марийский. Нам было очень комфортно понимать друг друга. К концу школы я ещё выучила по школьной программе немецкий язык. Вот такая дружба народов была у нас в деревне, – смеётся бабушка Вера.

Бабушка Вера долгое время общалась со своими карлыганскими подругами через письма, конечно, на удмуртском языке, передавали друг другу посылки. Фото: из личного архива героя публикации

Мистическая сила

В тёплые карлыганские вечера молодёжь говорила обо всём, особенно любила рассказывать друг другу о знающих людях и колдунах. Страшилки их ничуть не пугали.

– Много историй сохранилось у меня с детства. Нас, например, предупреждали, что колдунов нужно остерегаться. Они могли летать, но делали это еле заметно –лишь огненный шар пролетал дугой по вечернему небосводу. Могли они порчу наслать, бой скота устроить какой-нибудь хворью. И летать они могли даже после смерти. Но каждой злой силе есть противосила. Например, про моего деда Леонтия говорили, что он мог «отпускать» колдунов и лишать их полностью нечистых способностей с помощью особенной молитвы и особого дара, – поделилась пенсионерка.

В последний раз Вера Леонтьева была в Карлыгане в 2012 году, но непременно хочет поехать на Родину снова. Фото: из личного архива героя публикации

Легенды говорят

Кстати, не только у удмуртов колдуны летать умели. Наши коми колдуны и туны с помощью кнута за считанные минуты могли преодолевать десятки и даже сотни километров. Ох уж эти загадочные легенды и мифы финно-угорских народов…

Взрослое время

После окончания школы Вера Леонтьева поехала в Белоруссию, жила и работала в городе Могилёве. А в это время по удачному стечению обстоятельств в Коми АССР стала развиваться лесопромышленная отрасль, росли предприятия. Так наша героиня попала в Троицко-Печорский район трудиться в Верхне-Печорском леспромхозе. В 1955 году Вера Дмитриевна жила и работала в посёлке Джебол, а через год обосновалась в Печорске (Этого посёлка уже не существует. – Прим ред.). И, кажется, с каждого уголка СССР сюда за лучшей жизнью приехали все, кто не боялся суровых холодов и тяжёлой работы в лесных дебрях.

У Веры Дмитриевны в Печорске появилась семья и родились прекрасные дети. Первый супруг Веры Чеслав Борисок был родом из Польши, к сожалению, он трагически погиб. Очень тяжело было Вере пережить потерю главы семьи, но она справилась. Одна с шестью детьми на руках, а младшей Снежане было на тот момент три месяца, женщина трудилась на нескольких работах, чтобы дети ни в чём не нуждались.

Вера Дмитриевна со своим правнуком и внучкой. Фото: из личного архива героя публикации

– Печорский закрывался. В 1976 году я переехала в посёлок Приуральский. Там уже вовсю кипела жизнь, была средняя школа, ясли, садик, больница. Самое главное, мне сразу предложили работу, –вспоминает собеседница.

Удмуртия ближе, чем кажется

Любимую Удмуртию Вера не забывала никогда, часто вывозила детей к родным и близким в Карлыган, где они проводили целый отпуск. Мимолётное северное лето сменялось тёплыми, а порой и жаркими днями до глубокой осени. В саду росли сладкие яблоки и другие вкусности, а в лесу – вкусные орехи. И впечатлений от ярких дней хватало до следующего сезона!

В Карлыгане родные всегда ждали приезда Веры и её детей. Фото: из личного архива героя публикации

– Многонациональная Удмуртия моя – всегда в сердце, – признаётся бабушка Вера. – Какие бы времена мы не переживали, любить Родину мы будем всегда.

Когда семья младшей дочери Веры Дмитриевны – Натальи Юшковой – поехали в Карлыган, были приятно удивлены, насколько язык шошминских удмуртов схож с коми. Родственники могли свободно говорить «каждый на своём», и всем всё было понятно.

Сейчас Вере Леонтьевой 89 лет, её дом всегда наполнен счастливым смехом внуков и детей, с ней всегда есть о чём поговорить, и каждая история из долгой жизни заслуживает отдельного внимания. Добрый, интересный и начитанный человек…Она застала разные эпохи. При ней мололи муку в ветряной мельнице, она носила лапти и писала пером, но страна стремительно развивалась и она также всегда шла в ногу со временем. От всей редакции желаем нашей героине доброго здоровья, личного счастья и благополучия, она самая большая драгоценность у большой и дружной семьи.

В Приуральском особая, тихая красота - тут кипит размеренная жизнь... Фото: Нина ЮШКОВА

Наша справка

Большой Карлыган – деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл. Основана удмуртами в 1795 году. Упоминается с 1824 года как Старый Карлыган или Карлыганский починок (в переводе с татарского «карлыган» – чёрная смородина). В 1859-1873 годы Карлыган насчитывал 12 дворов с населением 97 человек.

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